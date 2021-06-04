Велосипед должен быть рациональным, удобным, комфортным, но не единственным видом транспорта

Использование полос общественного транспорта для велосипедного движения – временное решение.

Велосипедисты рассчитывают, что постепенно с реконструкцией улиц, будут появляться отдельные, и вело полосы, и вело дорожки, которые будут полезны владельцам любых мобильных средств передвижения, в том числе, электронных. Об этом в эфире Студии OBOZREVATEL рассказала исполнительная директор ассоциации велосипедистов Анастасия Макаренко