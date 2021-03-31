В Тбилиси прошел протест из-за Познера, прилетевшего праздновать день рождения. Видео

Дарья Дурова Видео 01:15, 1.04.2021

В столице Грузии активисты устроили на протест, узнав, что журналист Владимир Познер остановился в одном из отелей. Дело в том, что россиянин не поддерживает территориальную целостность Грузии.

Здание забросали яйцами, а мужчину пришлось через коридор проводить в автобус.

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