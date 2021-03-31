У Тбілісі пройшов протест через Познера, який прилетів святкувати день народження. Відео

Дар'я Дурова Відео 01:15, 1.04.2021

У столиці Грузії активісти влаштували на протест, дізнавшись, що журналіст Володимир Познер зупинився в одному з готелів. Справа в тому, що росіянин не підтримує територіальну цілісність Грузії.

Будівлю закидали яйцями, а чоловіка довелося через коридор проводити в автобус.

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