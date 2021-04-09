В Приднестровье заметили российские БТРы. Видео

Дарья Дурова Видео 00:31, 10.04.2021 Обновлено: 00:50, 10.04.2021

В районе аэропорта Тирасполь, что в непризнанном Приднестровье на территории Молдовы, заметили военную технику РФ.

Источник – Telegram-канал NEXTA Live.

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