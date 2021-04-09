У Придністров'ї помітили російські БТРи. Відео

Дар'я Дурова Відео 00:31, 10.04.2021 Оновлено: 00:50, 10.04.2021

У районі аеропорту Тирасполь, що в невизнаному Придністров'ї на території Молдови, помітили військову техніку РФ.

Джерело – Telegram-канал NEXTA Live.

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