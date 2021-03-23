В Минске пикетировали посольство Украины

Марина Лисничук Видео 12:38, 23.03.2021 Обновлено: 15:57, 23.03.2021

Под посольством Украины в Минске 23 марта прошел согнанный властями Беларуси митинг якобы из-за сожжения 48 человек в Одессе в 2014 году. Люди скандировали: "Зеленский – враг украинского народа!", "Руки прочь от Беларуси!", "Где убийцы Одессы?", "Майдан не пройдет!" и тому подобное. Подробнее читайте здесь.

Видео с Telegram-канала Тараса Березовца.

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