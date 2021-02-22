В Харькове посреди улицы застрелили мужчину. 18+

В Харькове вечером 22 февраля возле супермаркета в переулке Отакара Яроша убили мужчину. Он скончался на месте от выстрела в голову.\nОсторожно, кадры 18+! В Харькове вечером 22 февраля возле супермаркета в переулке Отакара Яроша убили мужчину. Он скончался на месте от выстрела в голову.\nОсторожно, кадры 18+! В Харькове вечером 22 февраля возле супермаркета в переулке Отакара Яроша убили мужчину. Он скончался на месте от выстрела в голову. Осторожно, кадры 18+! Осторожно, кадры 18+! Осторожно, кадры 18+!