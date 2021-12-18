Уникальные традиции Украины

Один из главных тезисов Российской Федерации в гибридной войне с Украиной – это то, что якобы у Украины нет ни истории, ни культуры, ни нации, что нас не существует, Украина является результатом распада СССР, а россияне и украинцы "один народ".

Ведущая проекта, "Mrs. Ukraine World 2021", Татьяна Чубак, встретилась с экспертом, который знает все о важности самоидентификации, сохранении традиций и национальной гордости.

Павел Климкин – украинский государственный деятель, дипломат, чрезвычайный и полномочный посол, министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах, соучредитель Центра национальной устойчивости и развития, директор Программы европейских, региональных и российских исследований Украинского института будущего в Киеве.