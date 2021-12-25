Украинская вытынанка

Украина стремится к возрождению: языка, культуры, исторического наследия. Мы хотим вернуть свою национальную идентичность, в частности через древнее народное декоративное искусство.

Ведущая проекта, "Mrs. Ukraine World 2021", Татьяна Чубак, вышла на связь с художницей, которой удалось покорить своим талантом весь мир и сделать вытынанки модным брендом.

Дарья Альошкина-Старух - украинская художница вытынанок. С 2010 года презентует Украину во время международных событий:

в штаб-квартире ООН, на книжном форуме Livre Paris;

на биеннале высокого ремесла и дизайна Révélations Grand Palais в Париже, на Maison et object Paris Design Week;

приглашена Фондом Микеланджело для участия в биеннале крафтового искусства в Венеции.

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Свои творения представляла в Германии, Польше, Франции, Южной Корее, Швейцарии и других странах.