Украинец застрял в ОАЭ из-за дрифта: его ждет суд или штраф

Юрий Сергиенко Видео 21:51, 9.04.2021 Обновлено: 22:09, 9.04.2021

Бизнесмен и блогер из Черновцов Александр Мицкан приехал в Дубаи (ОАЭ), арендовал суперкар Lamborghini для съемок, после чего его не выпустили из страны.

Арендодатели подали на него заявление в полицию и требуют 20 тысяч долларов компенсации за якобы повреждения, нанесенные автомобилю. Мужчина уверяет, что он попал на мошенников.

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