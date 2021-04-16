В Черкассах безбилетный пассажир убежал через окно троллейбуса

Марина Лисничук Видео 15:46, 16.04.2021 Обновлено: 15:57, 16.04.2021

В Черкассах пассажир троллейбуса ударил кондуктора и сбежал через окно. Инцидент произошел, когда женщина поинтересовалась, платил ли он за проезд и вызвала полицию. Подробнее читайте по ссылке.

Комментировать
Видео

Смотрите также

Под Воронежем пожар охватил деревню, куда Россия стягивала военную технику. Видео

Избивали детей и заставляли девочек делать аборты: стало известно о новых скандалах в интернате на Николаевщине

Байден объявил ЧП из-за России и предупредил ее об "ответе на ответ"

Зеленский: не думаю, что Путин ожидал такого президента Украины

Байден сделал заявление о России: я мог бы зайти дальше с санкциями