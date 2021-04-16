У Черкасах безквитковий пасажир втік через вікно тролейбуса

Марина Ліснічук Відео 15:46, 16.04.2021 Оновлено: 15:57, 16.04.2021

У Черкасах пасажир тролейбуса вдарив кондукторку й втік через вікно транспорту. Інцидент трапився, коли жінка поцікавилася, чи платив він за проїзд і викликала поліцію. Детальніше читайте за посиланням.

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