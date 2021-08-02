Уточнено: в ДТП с туристическим автобусом в Турции погибли три человека

В Минздраве РФ уточнили, что в автобусе, который перевозил российских туристов в Анталии (Турция) и попал в ДТП, находилось 22 человека. Из них в результате аварии погибли трое, 16 получили травмы различной степени тяжести. Пять человек находятся в критическом состоянии.

Как написал РБК, ранее сообщалось о смерти четырех жертв ДТП. Однако смерть четвертого пассажира не подтвердилась.

Авария произошла в провинции города Анталия, Манавгате. Транспортное средство с россиянами врезалось в ограждение на развязке D-400.

Сообщалось, что пассажиры направлялись в аэропорт, из которого они должны были отправиться в Самару.

О ЧП с российским автобусом читайте в материале OBOZREVATEL.