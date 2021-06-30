Цифровой COVID-сертификат, вступительная кампания и обучение с силами НАТО, – темы краткого обзора новостей

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Продолжаются, самые масштабные за 20 лет, военные учения Sea Breeze. Проводят их совместно Украиной и США;

Завтра в Верховной Раде могут принять проект закона "О коренных народах Украины". По мнению народного депутата Украины Мустафы Джемилева это было бы настоящим проявлением исторической справедливости;

Начинается вступительная кампания-2021. В этом году, чтобы избежать очередей под приемными комиссиями, вся процедура переведена в онлайн;