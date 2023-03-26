Топ-пропагандисты Кремля заявили, что РФ придерживается прав человека, но тут же выдвинули идею "торговли людьми"

Кремлевская пропаганда продолжает пробивать дно. Владимир Соловьев утверждает, что права человека соблюдает одна лишь единственная страна в мире – Российская Федерация. А его коллега – Маргарита Симоньян – в этом же эфире предложила купить (в буквальном смысле, за российские активы, арестованные Западом) у Украины часть людей и территорий.

Осторожно, ролик снят в России и содержит пропаганду!