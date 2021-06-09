Томенко: без народной инициативы Президент не может инициировать референдум

Содержание антиолигархического законопроекта показывает, что Зе-команда фонтанирует обещаниями, но у законотворцев отсутствует системный подход и глубокий анализ проблемы.

По мнению Николая Томенко, когда Президент осознал, что его версия деолигархизации подверглась сокрушительной критике из-за популизма и непрофессионализма, он решил провозгласить проведение референдума по этому Закону. Но Владимир Зеленский не имеет конституционных полномочий самостоятельно инициировать всенародный опрос, – напомнил лидер партии "Рідна Країна"

Также в течение эфира Николай Томенко объяснил, как отменить практику материальной помощи депутатам ВРУ. И что делать с украинским лесом, чтобы действительно спасти страну от экологической катастрофы.