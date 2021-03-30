Татьяна Мостепан: В прошлом году в реанимации не было столько больных до 30-40 лет, это были единицы. Сейчас картина уже совсем другая

Obozrevatel, Галина Остаповец Видео 12:50, 30.03.2021

Больницы Киева почти заполнены тяжелыми больными коронавирус, почти 90% из них – кислородно-зависимые, что свидетельствует о сложном течение болезни.

"Пациенты стали моложе. В прошлом году в реанимации не было столько больных до 30-40 лет, это были единицы. Сейчас картина уже совсем другая. Болезнь протекает более агрессивно, очень трудно этих больных возвращать к жизни. Если в прошлом году критические дни заболевания выпадали на 9 – 12-е сутки, а дальше болезнь начинала отступать, то сейчас ничего спрогнозировать нельзя. Болезнь протекает значительно более агрессивно и сопровождается значительными осложнениями. Призываю всех беречься. Это не так сложно – носить маску, мыть руки и сохранять социальную дистанцию. Потому что коронавирус – большая проблема и большая беда", – рассказала OBOZREVATEL главный врач 4-й городской больницы Киева Татьяна Мостепан.

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