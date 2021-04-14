Суровый локдаун в Вене, "британский" штамм в Грузии, Греция ждёт украинцев, а в Испании школьники учатся на берегу моря - коронавирусные хроники

Obozrevatel Видео 08:00, 14.04.2021

Вена продолжила жёсткий локдаун. По словам мэра австрийской столицы, ситуация в реанимациях - "на грани".

Британский штамм коронавируса охватил и Грузию: страна заявила о третьей волне. А вот министр туризма Греции высказался, что его государство ждёт украинцев с 14-го мая. Об этом подробнее - в обзоре наших журналистов.

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