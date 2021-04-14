Суворий локдаун у Відні, британський штам у Грузії, Греція чекає на українців, а в Іспанії школярі навчаються на березі моря – коронавірусні хроніки

Obozrevatel Відео 08:00, 14.04.2021 Оновлено: 09:06, 14.04.2021

Відень продовжив жорсткий локдаун. За словами мера австрійської столиці, ситуація в реанімаціях – "на межі".

Британський штам коронавірусу охопив і Грузію: країна заявила про третю хвилю. А от міністр туризму Греції висловився, що його держава чекає на українців з 14-го травня. Про це детальніше – в огляді наших журналістів.

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