Струтинский: театр стал визитной карточкой Украины

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Украинский театр повзрослел и начал экспериментировать.

Студийное движение, кооперация с европейскими театрами, фестивали – все это позволило сделать театр еще одной культурной визитной карточкой нашей страны. Об этом в эфире проекта TheGuest рассказал Генеральный директор-художественный руководитель Национальной оперетты Украины Богдан Струтинский

  • В Киеве официально открыли новый театральный сезон;

  • 15 сентября состоялся праздничный Гала концерт к открытию 87-го театрального сезона Национальной оперетты Украины;

  • COVID-19 не помешал заполнить календарь и гастрольную карту украинских театров.

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