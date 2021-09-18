Струтинский: театр стал визитной карточкой Украины
Украинский театр повзрослел и начал экспериментировать.
Студийное движение, кооперация с европейскими театрами, фестивали – все это позволило сделать театр еще одной культурной визитной карточкой нашей страны. Об этом в эфире проекта TheGuest рассказал Генеральный директор-художественный руководитель Национальной оперетты Украины Богдан Струтинский
В Киеве официально открыли новый театральный сезон;
15 сентября состоялся праздничный Гала концерт к открытию 87-го театрального сезона Национальной оперетты Украины;
COVID-19 не помешал заполнить календарь и гастрольную карту украинских театров.
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