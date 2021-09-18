Украинский театр повзрослел и начал экспериментировать.

Студийное движение, кооперация с европейскими театрами, фестивали – все это позволило сделать театр еще одной культурной визитной карточкой нашей страны. Об этом в эфире проекта TheGuest рассказал Генеральный директор-художественный руководитель Национальной оперетты Украины Богдан Струтинский

В Киеве официально открыли новый театральный сезон;

15 сентября состоялся праздничный Гала концерт к открытию 87-го театрального сезона Национальной оперетты Украины;

COVID-19 не помешал заполнить календарь и гастрольную карту украинских театров.