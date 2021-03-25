Момент смерти военнослужащей на Одесщине попал на видео

Марина Лисничук Видео 09:55, 25.03.2021 Обновлено: 10:08, 25.03.2021

В сети распространили видео, которое показывает последние минуты жизни 43-летней военнослужащей Инны Нарожной, которая 23 марта умерла на Одесщине. За несколько дней до этого она вакцинировалась против COVID-19. Подробнее читайте по ссылке.

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