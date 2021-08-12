Сергей Горбатюк | Гостре питання

Сеанс вопросов от народа к ярким личностям.

Именно зрители телеканала и читатели сайта OBOZREVATEL могут спросить все, что их интересует – у всех, кто им интересен. Политики, топ-чиновники, звезды спорта, шоу-бизнеса и соцсетей – гости программы Гостре питання.

Сегодня вопросы к начальнику управления спецрасследований ГПУ (2014 -2019 гг.) Сергея Горбатюка

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора и контроллера, чтобы на каждый вопрос прозвучал откровенный ответ.