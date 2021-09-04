Реновация "хрущевок" вызовет социальный конфликт, но без обновления жилого фонда не обойтись, – Алексей Коваль

Решить проблему с так называемыми домами-"хрущевками", можно, если государство позволит бизнесу комплексную реконструкцию кварталов устаревшего жилого фонда.

Об этом в эфире проекта TheGuest рассказал руководитель проектов Perfect Group Алексей Коваль. Эксперт рынка недвижимости пояснил, получат ли жители "хрущевок" новые дома, и почему застройщики до сих пор обходят стороной проекты реноваций.

Масштабная реновация призвана решить проблему с "хрущевками";

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