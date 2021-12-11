Развитие украинского кино началось еще в 1893 году, когда инженер Иосиф Тимченко за два года до братьев Люмьер разработал аппарат кинескоп, пригодный для киносъемки и кинопроекции. Украинские режиссеры-новаторы, такие как Александр Довженко, Сергей Параджанов, Кира Муратова и другие, снискали украинскому кино мировую славу.

Ведущая проекта, "Mrs. Ukraine World 2021", Татьяна Чубак, встретилась с самым известным современным режиссером Украины и узнала о том, как развивается индустрия в современных реалиях и быть или не быть украинскому кино.

Любомир Левицкий – режиссер, клипмейкер, сценарист, продюсер.

Режиссер первого украинского молодежного триллера "Штольня". Имеет множество кинопремий. Режиссер и сценарист полнометражных фильмов "Ломбард" и "Тіні незабутих предків". Среди срежиссированных кинолент имеет также комедии "#SelfieParty" и "Скажене весілля-3". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Режиссер года".