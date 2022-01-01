Развитие туризма в Украине

Во многих странах внутренний туризм занимает ключевую позицию. В Украине же ситуация несколько иная. Население стремится уехать, считая более престижным путешествовать за границей, чем внутри своей страны.

Однако ситуация меняется. Учитывая богатый историко-культурный и природный потенциал, мы можем превратить Украину в туристическую жемчужину.

В каком состоянии находится внутренний туризм в Украине? Насколько мы интересны для привлечения иностранного туриста? Ведущая проекта, "Mrs. Ukraine World 2021", Татьяна Чубак, узнала от эксперта в студии.

Антон Тараненко – эксперт по туризму, CEO проекта Visit Ukraine. Экс советник министра социальной политики Украины. Экс-начальник Управления туризма и продвижения Киевской городской государственной администрации. CEO и основатель Ukraine Tourism Awards.