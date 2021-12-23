Путь к экобезопасности | The Guest: Итоги года

Стратегию экологической безопасности и адаптации к изменению климата до 2030 г. утвердил Кабинет Министров.Основными экологическими угрозами для Украины значительный уровень загрязнения атмосферного воздуха, водных и земельных ресурсов, несовершенная система государственного надзора и мониторинга окружающей среды.

Кроме того, в ведомстве отмечают критическую ситуацию в сфере управления отходами.

Сегодня мы поговорим о путях к экобезопасности Украины. Помогут нам Татьяна Тимочко, глава ОО "Всеукраинская экологическая лига"и Антон Шкиряк, врач-онколог.