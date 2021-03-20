Возле Офиса президента в Киеве сторонники Стерненко устроили протест и погромы

Юрий Сергиенко Видео 22:18, 20.03.2021 Обновлено: 22:37, 20.03.2021

Сторонники Сергея Стерненко, осужденного в Одессе за похищение депутата, устроили акцию протеста у здания Офиса президента на Банковой в Киеве.

Изначально она проходила спокойно, однако затем начались погромы. Подробнее – читайте здесь.

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