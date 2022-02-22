Признание Россией "Л/ДНР", в Киеве сегодня президент Эстонии и остановка Германией "Северного потока-2", – основные темы Підсумків за 22 февраля
О признании Россией так называемых республик поговорим с заместителем министра по вопросам временно-оккупированных территорий и внутриперемещенных лиц Украины (2016-2019 гг.) Георгием Тукой;
О российской агрессии говорим с Бориславом Березой, экс-народным депутатом Украины;
С Леонидом Гозманом, российским оппозиционером разговариваем об остановке "Северного потока-2";
И нужно ли объединить дело Майдана общаемся с гостем в студии OBOZREVATEL адвокатом, Виталием Сердюком и по видеосвязи Дмитрием Лубинцем, главой комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции ТОТ.