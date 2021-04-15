Правительство Японии решило слить воду с АЭС Фукусима в океан, а Байден хочет вывести войска США из Афганистана – дайджест международных событий

Obozrevatel Видео 09:00, 15.04.2021 Обновлено: 09:04, 15.04.2021

Джо Байден хочет вывести войска США из Афганистана до 11-го сентября. В Египте сгорел автобус с пассажирами.

А власти Японии решили слить в океан воду с аварийной Фукусимы. Однако, соседние же страны обеспокоены таким решением. Больше об этом и не только – расскажут наши корреспонденты в международном обзоре.

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