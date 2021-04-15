Уряд Японії вирішив злити воду з АЕС Фукусіма в океан, а Байден хоче вивести війська США з Афганістану – дайджест міжнародних подій

Obozrevatel Відео 09:00, 15.04.2021 Оновлено: 09:04, 15.04.2021

Джо Байден хоче вивести війська США з Афганістану до 11-го вересня. В Єгипті згорів автобус із пасажирами.

А влада Японії вирішила злити в океан воду з аварійної Фукусіми. Проте сусідні країни стурбовані таким рішенням. Більше про це і не тільки – розкажуть наші кореспонденти у міжнародному огляді.

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