Возле Киева сгорели автомобили под ЖК "Львовский"

Марина Лисничук Видео 08:06, 14.04.2021 Обновлено: 08:42, 14.04.2021

В пригороде Киева утром 14 апреля произошел пожар возле жилого комплекса "Львовский", что в Петропавловской Борщаговке – там сгорели несколько автомобилей. Подробнее об этом – по ссылке.

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