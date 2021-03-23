В США сгорел дом престарелых

София Закревская Видео 15:36, 23.03.2021 Обновлено: 15:37, 23.03.2021
Комментировать
Видео

Смотрите также

Фьюри – Джошуа: букмекеры назвали фаворита супербоя

Шевченко заговорил на украинском перед матчем отбора на ЧМ-2022 против Франции

Зеленский заявил о создании 190 тысяч рабочих мест в Украине во время пандемии

Гордон об армии Путина: не достаточно сильная, чтобы оккупировать всю Украину

Заробитчанам грозит запрет на въезд в Польшу: консул озвучил правила