"Послекарантинный" ажиотаж в парикмахерских Германии - коронавирусные хроники

Великобритания уже вакцинировала треть населения. Правительство Чехии обязало компании тестировать своих работников на коронавирус, а вот работодателей, отказывающихся выполнять это распоряжение, будут штрафовать.\nО ситуации с 'COVID-19' в мире - смотрите в коронавирусном обзоре дальше. Великобритания уже вакцинировала треть населения. Правительство Чехии обязало компании тестировать своих работников на коронавирус, а вот работодателей, отказывающихся выполнять это распоряжение, будут штрафовать.\nО ситуации с 'COVID-19' в мире - смотрите в коронавирусном обзоре дальше. Великобритания уже вакцинировала треть населения. Правительство Чехии обязало компании тестировать своих работников на коронавирус, а вот работодателей, отказывающихся выполнять это распоряжение, будут штрафовать. О ситуации с 'COVID-19' в мире - смотрите в коронавирусном обзоре дальше.