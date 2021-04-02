"Полевой командир ДНР" рассказал о причинах мобилизации в "республике". Видео

Дарья Дурова Видео 18:22, 2.04.2021

Террорист "ДНР", основатель батальона российско-оккупационных войск "Восток" Александр Ходаковский заявил, что в войсках "республики" недостаточно людей.

"Ополченческий" ресурс подходит к концу", – признал он.

Осторожно, российская пропаганда!

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