"Польовий командир ДНР" розповів про причини мобілізації в "республіці". Відео

Дар'я Дурова Відео 18:22, 2.04.2021

Терорист "ДНР", засновник батальйону російсько-окупаційних військ "Схід" Олександр Ходаковський заявив, що у військах "республіки" недостатньо людей.

"Ополченський" ресурс добігає кінця", – визнав він.

Обережно, російська пропаганда!

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