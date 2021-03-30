В Дарницком районе Киева произошел пожар

Олег Тимченко Видео 14:24, 30.03.2021 Обновлено: 14:30, 30.03.2021

В Дарницком районе Киева во время пожара в квартире на девятом этаже, расположенной на улице Тростянецкая, спасли пенсионерку.

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