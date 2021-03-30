У Дарницькому районі Києва сталась пожежа

Олег Тимченко Відео 14:24, 30.03.2021 Оновлено: 14:30, 30.03.2021

У Дарницькому районі Києва під час пожежі в квартирі на дев'ятому поверсі, яка розташована на вулиці Тростянецька, врятували пенсіонерку.

Коментувати
Відео

Дивіться також

Австралія ввела нові санкції проти Росії через Кримський міст

У Києво-Печерській лаврі тисячі прихожан УПЦ МП без масок помолилися за припинення пандемії. Фото

Українці можуть отримати вакцину від коронавірусу позачергово: названо умови

Канада вдарила по Росії новими санкціями через Крим: список

НАБУ оголосило в розшук колишнього голову правління ПриватБанку