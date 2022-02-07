Подробности из Пекина от Министра молодежи и спорта, дипломатический десант и лекарства от COVID-19 для украинцев, – темы Підсумків 07 февраля

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Почему олимпийская сборная отстает, – объясняет Вадим Гутцайт, Министр молодежи и спорта Украины и Андрей Дериземля, вице-президент федерации биатлона, призер чемпионата мира по биатлону 2007 года;

Чем помогут министры иностранных дел Чехии Австрии и Словакии, чтобы сдержать агрессию Кремля, – рассказывает Павел Климкин, бывший Министр иностранных дел Украины;

Почему лекарство от коронавируса нужно в первую очередь распределить между семейными врачами, – отвечает Борис Брыль, врач-анестезиолог из Израиля;