В России в аэропорту столкнулись два самолета

Карина Бондаренко Видео 12:33, 2.04.2021 Обновлено: 12:41, 2.04.2021

В аэропорту Сургута (Россия) 2 апреля на земле столкнулись два самолета ATR-72 и ЯК-40. Оба воздушных судна получили повреждения.

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