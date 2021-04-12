В Санкт-Петербурге вспыхнула "Невская мануфактура"

София Закревская Видео 16:07, 12.04.2021 Обновлено: 16:13, 12.04.2021

В понедельник, 12 апреля, в Санкт-Петербурге случился масштабный пожар в здании фабрики "Невская мануфактура". В результате ЧП погиб один пожарный, двое спасателей пострадали.

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