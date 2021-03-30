Підсумки с Вадимом Колодийчуком. Вторник, 30 марта

Obozrevatel, Вадим Колодийчук Видео 21:00, 30.03.2021

Рассказываем и анализируем главные события дня

  • Лечить или вылечить? Случаи постковидного синдрома в Украине учащаются.

  • Ограничения, которые нам и не снились. В каких странах действует жесткий карантин?

  • Что будет с проездом! Закроют в Киеве общественный транспорт и повысят стоимость маршруток?

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