Підсумки с Вадимом Колодийчуком. Вторник, 23 марта

Obozrevatel, Вадим Колодийчук Видео 18:30, 23.03.2021

Рассказываем и анализируем главные события дня

  • Опять обострение на Донбассе. Пойдут пророссийские боевики в наступление?

  • В Украине - через лабораторию. Кабмин ввел обязательную ПЦР-тест на коронавирус для въезда иностранцев.

  • Опять разочарование. Жители Крыма возмущены указом Путина забирать земельные участки.

Комментировать
Видео

Смотрите также

Фьюри – Джошуа: букмекеры назвали фаворита супербоя

Шевченко заговорил на украинском перед матчем отбора на ЧМ-2022 против Франции

Зеленский заявил о создании 190 тысяч рабочих мест в Украине во время пандемии

Гордон об армии Путина: не достаточно сильная, чтобы оккупировать всю Украину

Заробитчанам грозит запрет на въезд в Польшу: консул озвучил правила