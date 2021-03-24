Підсумки с Вадимом Колодийчуком. Среда, 24 марта

Obozrevatel Видео 21:00, 24.03.2021

Рассказываем и анализируем главные события дня

  • Коронавирус бьет по кошелькам. Сколько украинцы потеряли во время пандемии?

  • Внимание, красная зона! Что разрешено и что нельзя делать во время усиленного карантина.

  • Осведомлен, значит - защищен. Сегодня - всемирный день против туберкулеза.

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