Підсумки с Вадимом Колодийчуком. Среда, 14 апреля

Obozrevatel, Вадим Колодийчук Видео 21:00, 14.04.2021

Рассказываем и анализируем главные события дня

  • Локдаун минимум до 30-го апреля. В Киеве продлили жесткий карантин.

  • Можно ли делать первую и вторую дозу вакцины против COVID-19 различными препаратами - проверяют эксперты Оксфордского университета.

  • Оборона собственных границ. Масштабные военные учения стартуют в Харьковской области.

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