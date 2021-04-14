Підсумки з Вадимом Колодійчуком. Середа, 14 квітня

Obozrevatel, Вадим Колодійчук Відео 21:00, 14.04.2021

Розповідаємо та аналізуємо головні події дня

  • Локдаун щонайменше до 30-го квітня. У Києві продовжили жорсткий карантин.

  • Чи можна робити першу та другу дозу вакцин проти COVID-19 різними препаратами - перевіряють експерти Оксфордського університету.

  • Оборона власних кордонів. Масштабні військові навчання стартують у Харківській області.

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