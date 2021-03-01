Рассказываем и анализируем главные события дняВ очередь за уколом! В столичной Александровской больницы прививки от коронавируса сделал Министр здравоохранения Максим Степанов. Президент Зеленский - на очереди. \n\n\tПобеда предшественников или 'Нет кнопкодавству!' – в Верховной Раде завтра наконец начнет действовать сенсорная кнопка для голосования. После почти трех лет блокировки запуска системы 'Рада-4'. \n\n\tКонец молчания. Експрезидент Америки Дональд Трамп дал первое интервью после инаугурации Джо Байдена. Рассказываем и анализируем главные события дняВ очередь за уколом! В столичной Александровской больницы прививки от коронавируса сделал Министр здравоохранения Максим Степанов. Президент Зеленский - на очереди. \n\n\tПобеда предшественников или 'Нет кнопкодавству!' – в Верховной Раде завтра наконец начнет действовать сенсорная кнопка для голосования. После почти трех лет блокировки запуска системы 'Рада-4'. \n\n\tКонец молчания. Експрезидент Америки Дональд Трамп дал первое интервью после инаугурации Джо Байдена. Рассказываем и анализируем главные события дня В очередь за уколом! В столичной Александровской больницы прививки от коронавируса сделал Министр здравоохранения Максим Степанов. Президент Зеленский - на очереди. \n\n\tПобеда предшественников или 'Нет кнопкодавству!' – в Верховной Раде завтра наконец начнет действовать сенсорная кнопка для голосования. После почти трех лет блокировки запуска системы 'Рада-4'. \n\n\tКонец молчания. Експрезидент Америки Дональд Трамп дал первое интервью после инаугурации Джо Байдена. В очередь за уколом! В столичной Александровской больницы прививки от коронавируса сделал Министр здравоохранения Максим Степанов. Президент Зеленский - на очереди. \n\n\tПобеда предшественников или 'Нет кнопкодавству!' – в Верховной Раде завтра наконец начнет действовать сенсорная кнопка для голосования. После почти трех лет блокировки запуска системы 'Рада-4'. \n\n\tКонец молчания. Експрезидент Америки Дональд Трамп дал первое интервью после инаугурации Джо Байдена. В очередь за уколом! В столичной Александровской больницы прививки от коронавируса сделал Министр здравоохранения Максим Степанов. Президент Зеленский - на очереди. \n\tПобеда предшественников или 'Нет кнопкодавству!' – в Верховной Раде завтра наконец начнет действовать сенсорная кнопка для голосования. После почти трех лет блокировки запуска системы 'Рада-4'. \n\tКонец молчания. Експрезидент Америки Дональд Трамп дал первое интервью после инаугурации Джо Байдена.