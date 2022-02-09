Экс-глава внешней разведки рассказал об игре Кремля с "вторжением"

Руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучил предположение о том, что на самом деле информация западных разведок о масштабном вторжении, которое якобы готовит президент страны-агрессора Владимир Путин, может базироваться на информвбросах из РФ. Как пояснил генерал, таким образом Кремль получает возможность диктовать условия мировому сообществу.