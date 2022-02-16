Интернет в селе: в Раде озвучили планы

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал о развитии мобильного интернета в селах. По его словам, на сегодняшний день практически каждое село имеет доступ к фиксированному интернету – оптические каналы связи.

В то же время реализуется программа по обеспечению жителей сел мобильным интернетом. В 2021 году на эти нужды было израсходовано 500 миллионов гривен. Эти средства были направлены на развитие цифровых услуг в небольших населенных пунктах, которые заявили о такой необходимости. В этом году реализация программы будет продолжена.