В Израиле отменили карантин: врач назвал две причины

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Врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль в эфире телеканала OBOZREVATEL прокомментировал отмену в стране большинства карантинных ограничений. По его словам, это связано с двумя факторами – с очень большим охватом вакцинацией населения и большой скоростью распространения штамма Омикрон.

Поскольку Омикрон имеет большой коэффициент распространения, карантинные ограничении практически никак не могут повлиять на его передачу. Вместе с тем вакцинация защищает от тяжелого течения заболевания и летального исхода, подчеркнул медик.

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