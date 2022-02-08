В Израиле отменили карантин: врач назвал две причины

Врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль в эфире телеканала OBOZREVATEL прокомментировал отмену в стране большинства карантинных ограничений. По его словам, это связано с двумя факторами – с очень большим охватом вакцинацией населения и большой скоростью распространения штамма Омикрон.

Поскольку Омикрон имеет большой коэффициент распространения, карантинные ограничении практически никак не могут повлиять на его передачу. Вместе с тем вакцинация защищает от тяжелого течения заболевания и летального исхода, подчеркнул медик.