Украине нужно противоракетное оружие и средства ПВО, – генерал Романенко

Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, генера -лейтенант Игорь Романенко в эфире телеканала OBOZREVATEL объяснил, насколько военная помощь Украине, особенно, предоставленная нашими союзниками в последнее время, укрепила ВСУ.

По его оценкам, она крайне важна, но в обороне Украины до сих пор остаются слабые места. ВСУ нуждаются в современном противоракетном и противовоздушном вооружении. Однако генерал подчеркнул, что, несмотря на то, что по определенным направлениям возможности российской армии превышают возможности армии Украины, благодаря развертывающимся в стране силам территориальной обороны Украина сможет дать отпор агрессору.